Геращенко хочуть позбавити участі в 5-ти засіданнях Ради за виступ 2019 року

Фото з відкритих джерел

Верховна Рада у п'ятницю розгляне питання про позбавлення, окрім нардепа Третьякової, ще й Ірини Геращенко права брати участь у п'яти пленарних засіданнях парламенту

Про це повідомляє сайт Верховної Ради, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ірину Геращенко рекомендують позбавити права участі у п'яти засіданнях через її виступ у 2019 році.

Тоді вона порівняла народних депутатів від монобільшості з "зеленими чоловічками", які захопили півострів Крим.

Як повідомлялося, Рада в п'ятницю відсторонить "слугу народу" Третякову на 5 засідань.