Рада в п'ятницю відсторонить "слугу народу" Третякову на 5 засідань - депутат

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Верховна Рада в п'ятницю 5 листопада розгляне питання про відсторонення народного депутата від фракції "Слуга народу", голови Комітету з питань соціальної політики Галини Третякової на 5 пленарних засідань

Про те пише RegioNews з посиланням на Телеграм народного депутата Олександра Качури

"Завтра планується розгляд питання про відсторонення Галини Третьякової від участі в 5 пленарних засіданнях парламенту",- написав депутат.

Качура також натякнув, що аналогічні санкції повинні бути застосовані щодо нардепа Гео Лероса.

"Вважаю, що такі санкції не повинні бути вибірковими, а стосуватися всіх нардепів, які порушують депутатську етику, демонструють непристойні жести, використовують нецензурну лексику в момент виступів і в цілому компроментують як Верховну Раду, так і державу своєю поведінкою", - додав депутат.

Нагадаємо, що регламентний комітет рекомендував відсторонити на 5 засідань голову комітету з питань соціальної політики Галину Третьякову, яка поріла смерті депутата Антона Полякова. Реагуючи на смерть депутата, вона написала в чаті "Слуги народу", що одним ворогом стало менше.

4 листопада під час виступу Лерос показав непристойний жест на адресу Президента України Володимира Зеленського. Фракція "Слуга народу" зажадала відсторонити депутата на 5 пленарних засідань