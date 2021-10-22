Комітет рекомендував відсторонити на 5 засідань депутатку, яка раділа смерті колеги

з відкритих джерел

Регламентний комітет рекомендує Верховній Раді позбавити народну депутатку від "Слуги народу" Галину Третякову брати участь у 5 пленарних засіданнях через її скандальні висловлювання стосовно смерті нардепа Антона Полякова

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал представника комітету Павла Фролова.

"Регламентний комітет рекомендував парламенту позбавити Галину Третьякову права брати учать у 5 пленарних засіданнях за її висловлювання щодо смерті Антона Полякова (10 членів Комітету - за; 1 - утримався. Усі представники фракції СН підтримали таке рішення Комітету)", - написав парламентар

За його словами, депутати планують голосування з цього питання на наступному пленарному тижні

Нагадаємо, що 8 жовтня народний депутат від партії "Слуга народу" Галина Третякова написала в партійному чаті, що смерть нардепа Антона Полякова це "мінус 1 ворог і це добре". Фракція "Слуга народу" попросила Регламентний комітет відсторонити її на 5 засідань. Депутати інших фракцій просили звільнити її з посади очільниці комітету з питань соціальної політики