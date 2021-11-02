Окружна виборча комісія № 197 на Черкащині відновила свою роботу

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Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає RegioNews.

Станом на 16:00 на засіданні присутні 11 членів ОВК.

Вчора (1 листопада) близько 20:30 ОВК № 197 оголосила технічну "перерву" і планувала зібратися об 11:00 - 11:30 2 листопада. Втім, на цей час у комісії не було кворуму. Планували продовжити о 13:00. Проте частина членів ОВК так і не з'явилися, - нагадують в ОПОРі.

Зі слів секретаря ОВК Андрія Кур'яна, частина членів комісії не відповідали на телефонні дзвінки, частина повідомляла про те, що захворіли. Голова ОВК № 197 Петро Сивун повідомив про ситуацію в ЦВК.

ЦВК у свою чергу закликала членів комісії належно виконувати свої обов‘язки та продовжити засідання і наголосила, що за ухилення члена комісії від виконання обов’язків передбачена кримінальна відповідальність (ст. 157 ч. 5).

Члени ДВК, котрі мали привезти протоколи із позначкою "Уточнений", чекали продовження засідання ОВК з 11 ранку в коридорі.

Як повідомлялося, на Черкащині припинили рахувати голоси на проміжних виборах нардепа.

Відомо також про довибори у Раду, що ЦВК опрацювала майже всі протоколи з Херсонщини та понад 80% протоколів з Черкащини.

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