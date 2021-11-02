На Черкащині припинили рахувати голоси на проміжних виборах нардепа

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Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби Центральної виборчої комісії.

"Наразі ОВК не працює — відсутні деякі члени комісії. Для продовження засідання не вистачає кворуму", - зазначаэться у повыдомленні

У комісії нагадали, що за ухилення члена комісії від виконання обов’язків передбачена кримінальна відповідальність (ст. 157 ч. 5).

"Закликаємо членів належно виконувати свої обов‘язки та продовжити засідання", - додали у ЦВК.

За результатами опрацювання понад 92% протоколів дільничних виборчих комісій впевнено лідирує висуванець партії "Слуга народу" мер Золотоноші Віталій Войцехівський.

Що означає для партії влади ймовірна перемога Войцехівського читайте у статті. Перемога "слуги" Войцехівського на Черкащині: плюси і мінуси для партії Зеленського