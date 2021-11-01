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01 листопада 2021, 09:36 51

Попередні результати виборів на Херсонщині та Черкащині: лідирують кандидати від "Слуги народу"

01 листопада 2021, 09:36 51
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Фото: з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія опублікувала попередні дані щодо голосування на довиборах у Раду по округу №184 у Херсонській області та округу №197 у Черкаській області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані ЦВК.

Так, в одномандатному виборчому окрузі №184 за результатами обробки 80,85% дільничних протоколів лідирує представник партії "Слуга народу" Козир Сергій В'ячеславович.

Його найближчі конкуренти - Йосипенко Ігор Васильович від партії "Європейська солідарність" та Одарченко Катерина Юріївна від "Національної платформи" мають 14,09% та 5,85% відповідно.

На окрузі №197, що на Черкащині, лідирує ще один представник "Слуги народу" Войцехівський Віталій Олександрович. За результатами обробки майже 25% дільничних протоколів, він набирає 47% голосів виборців.

У його конкурентів Владислава Голуба (самовисуванець) та Романа Сущенка ("Європейська Солідарність") – 23,49% й 10,12% відповідно.

Раніше повідомлялось, що Центральна виборча комісія повідомила про підсумкову явку на проміжних виборах народних депутатів - вона склала 21,39% в окрузі 184 в Херсонській області та 25,57% в окрузі 197 в Черкаській області.

вибори Черкаська область голосування Кандидат Херсонська область

 
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