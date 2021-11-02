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02 ноября 2021, 17:37 54

Окружная избирательная комиссия № 197 в Черкасской области возобновила свою работу

02 ноября 2021, 17:37 54
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Фото из открытых источников
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Окружная избирательная комиссия № 197 возобновила свою работу и продолжила непрерывное заседание

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает RegioNews.

По состоянию на 16:00 на заседании присутствуют 11 членов ОИК.

Вчера (1 ноября) около 20:30 ОИК № 197 объявила технический "перерыв" и планировала собраться в 11:00 - 11:30 2 ноября. Впрочем, в настоящее время у комиссии не было кворума. Планировали продлить в 13: 00. Однако часть членов ОИК так и не появились, - напоминают в ОПОРе.

Со слов секретаря ОИК Андрея Курьяна, часть членов комиссии не отвечали на телефонные звонки, часть сообщала о том, что заболели. Председатель ОИК № 197 Петр Сивун сообщил о ситуации в ЦИК.

ЦИК в свою очередь призвала членов комиссии надлежащим образом выполнять свои обязанности и продолжить заседание и подчеркнула, что за уклонение члена комиссии от исполнения обязанностей предусмотрена уголовная ответственность (ст. 157 ч. 5).

Члены УИК, которые должны были привезти протоколы с пометкой "уточненный", ждали продолжения заседания ОИК с 11 утра в коридоре.

Как сообщалось, на Черкасщине прекратили считать голоса на промежуточных выборах нардепа.

Известно также о довыборах в Раду, что ЦИК обработала почти все протоколы с Херсонщины и более 80% протоколов с Черкасщины.

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