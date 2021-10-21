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21 жовтня 2021, 10:59 377

Які партії українці хочуть бачити в Раді: результати опитування

21 жовтня 2021, 10:59 377
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Фото з відкритих джерел
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У середині жовтня 2021 року найвищу підтримку громадян мають чотири партії

Про це пише RegioNews з посиланням на дані опитування КМІС.

Найвищу підтримку мають чотири партії: "Європейська Солідарність" (15,7% серед тих, хто визначився з вибором), "Слуга народу" (15,5%), "Батьківщина" (13,6%) та "ОПЗЖ" (13%). Місяць тому рейтинг президентської партії був значно вищим (20%).

"Варто зазначити, що за формальними ознаками рейтинги політичних сил у групі лідерів відрізняються в межах статистичної похибки", - йдеться в повідомленні КМІС.

Далі йдуть "Сила і честь" (8,6%), "Наші" (5,7%), "Радикальна партія Ляшка" (5,6%), "Українська стратегія Гройсмана" (5,6%), "Свобода" (4,4%). У інших партій - нижча підтримка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський нині має меншу підтримку населення у порівнянні з весною-літом цього року.

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