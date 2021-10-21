Голова Ради прокоментував падіння рейтингів Президента
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не довіряє жодним рейтингам соціологічних досліджень
Про це Руслан Стефанчук заявив на брифінгу на прохання прокоментувати результати соціологічного дослідження КМІС, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Стефанчук заявив про результати соцопитування, які свідчать про падіння рейтингу Зеленського, що не довіряє рейтингам соціологів.
Єдиний рейтинг, якому довіряю я, - це результати ЦВК за підсумками виборів, усе інше - це наука, соціологія, право на наукову дискусію, - сказав Стефанчук.
Так він прокоментував останні соціологічні дослідження КМІС, згідно з якими рейтинг президента Володимира Зеленського знизився, а підтримка громадянами України екс-спікера парламенту Дмитра Разумкова зросла.
Як повідомлялося, рейтинг Зеленського просів. Соцологи дослідили, скільки громадян підтримують президента.