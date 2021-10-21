Голова Ради прокоментував падіння рейтингів Президента

Фото з відкритих джерел

Про це Руслан Стефанчук заявив на брифінгу на прохання прокоментувати результати соціологічного дослідження КМІС, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Стефанчук заявив про результати соцопитування, які свідчать про падіння рейтингу Зеленського, що не довіряє рейтингам соціологів.

Єдиний рейтинг, якому довіряю я, - це результати ЦВК за підсумками виборів, усе інше - це наука, соціологія, право на наукову дискусію, - сказав Стефанчук.

Так він прокоментував останні соціологічні дослідження КМІС, згідно з якими рейтинг президента Володимира Зеленського знизився, а підтримка громадянами України екс-спікера парламенту Дмитра Разумкова зросла.

Як повідомлялося, рейтинг Зеленського просів. Соцологи дослідили, скільки громадян підтримують президента.