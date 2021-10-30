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30 жовтня 2021, 15:54 199

Бойовики повністю заблокували п'ять з семи КПВВ через лінію розмежування

30 жовтня 2021, 15:54 199
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Фото з відкритих джерел
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За рішенням Командувача операції Об’єднаних сил усі КПВВ відкриті для пропуску через лінію розмежування. Але бойовики повністю заблокували п'ять з семи дорожніх коридорів, а у двох інших істотно обмежили рух громадян

Про це повідомляє пресцентр МВС України, передає RegioNews.

Контрольні пункти функціонують щоденно з 08.00 до 16.00. Проте вільному переміщенню громадян перешкоджають окупанти.

Навпроти КПВВ "Новотроїцьке" окупанти здійснюють пропуск тільки окремих громадян двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю. У ці дні лінію розмежування в контрольному пункті перетнули 438 осіб та 82 транспортних засоби до тимчасово окупованої частини Донеччини, водночас 263 особи та 60 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

З семи відкритих КПВВ щоденно пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській". Варто зазначити, що й навпроти цього контрольного пункту російські найманці суттєво обмежують можливість громадян перетнути лінію розмежування. Від минулого тижня інтенсивність пасажиропотоку там зменшилася ще на 19 %. Всього за тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 1 858 осіб, а на контрольовану територію – 547 осіб, - йдеться в повідомленні.

Через КПВВ "Новотроїцьке" проїхали 6 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Для населення тимчасово окупованої території України міжнародні організації доправили продуктові та гігієнічні набори. Загальна вага гуманітарної допомоги склала 116,8 тонни.

У МВС нагадують, що громадяни, які підлягають самоізоляції під час слідування на контрольовану територію, зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток системи "Вдома". У разі неможливості встановлення мобільного додатка вони підлягають обсервації. А іноземцям під час перетину лінії розмежування окрім цього необхідно мати поліс страхування.

Водночас діє широкий перелік категорій громадян, до яких самоізоляція не застосовується. З повним переліком категорій осіб, хто не підпадає під самоізоляцію, радимо громадянам ознайомитися завчасно. Самоізоляція припинятиметься в разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту, який проведено після перетину КПВВ.

Також обов’язковою умовою залишається проходження температурного скринінгу та перебування в КПВВ у захисній масці (респіраторі) із дотриманням соціальної дистанції.

Як повідомлялося 11 жовтня, пункт пропуску на адмінкордоні з окупованим Кримом закривають.

Раніше, 10 жовтня, окупаційна влада "ЛНР" обмежила пропуск через КПВВ біля Станиці Луганської.

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