На Донбасі окупанти двічі гатили з заборонених озброєнь, загинув боєць ООС
Упродовж поточної доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС
Поблизу Гранітного окупанти здійснили два обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
В напрямку Луганського ворог двічі вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
Біля Новотошківського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
В бік Новолуганського найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.
В районі Лебединського обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Неподалік Широкиного ворог відкривав вогонь з станкових протитанкових гранатометів.
Крім того, біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.
На ворожі збройні провокації наші захисники відкривали вогонь у відповідь та подавили вогневі точки противника, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 26 жовтня, з боку окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння