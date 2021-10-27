На Донбасі окупанти двічі гатили з заборонених озброєнь, загинув боєць ООС

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Упродовж поточної доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС

Поблизу Гранітного окупанти здійснили два обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Луганського ворог двічі вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Біля Новотошківського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

В бік Новолуганського найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.

В районі Лебединського обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного ворог відкривав вогонь з станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

На ворожі збройні провокації наші захисники відкривали вогонь у відповідь та подавили вогневі точки противника, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 26 жовтня, з боку окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння