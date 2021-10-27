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Окупанти на Донбасі шість разів гатили із заборонених озброєнь, загинув боєць ООС
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27 жовтня 2021, 08:06 51

Окупанти на Донбасі шість разів гатили із заборонених озброєнь, загинув боєць ООС

27 жовтня 2021, 08:06 51
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Фото: з відкритих джерел
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Упродовж минулої доби, 26 жовтня, з боку окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, з артилерії калібру 122 мм стріляли поблизу Гранітного, Кримсього та Новозванівки. Позиції біля Луганського потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Троїцького противник вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу. В напрямку Травневого та Зайцевого найманці двічі обстріляли позиції ООС з гранатометів різних систем.

Поблизу Павлополя окупаційні війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, ще один зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний", - повідомили в ООС.

Станом на 7 годину ранку, 27 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням артилерії калібру 122 мм. Поблизу Гранітного окупанти здійснили обстріл з артилерії калібру 122 мм.

Нагадаємо, 25 жовтня з боку окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

ООС війна обстріл військова техніка Донбас бойовики

 
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