Окупаційна влада "ЛНР" обмежила пропуск через КПВВ біля Станиці Луганської

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Окупаційна влада так званої "Луганської народної республіки" посилила правила пропуску через контрольний пункт в'їзду-виїзду біля Станиці Луганської - нібито хочуть захистити пенсіонерів від COVID-19

Як передає RegioNews, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що з 9 жовтня скасовано норму про те, що жителі окупованих районів можуть раз на місяць виїжджати на підконтрольну Україні територію, а виїзд прив'язано до правил, як в окремих районах Донецької області.

Таким чином, окупанти дозволили виїзд тільки за списками на наступних підставах: лікування (реабілітація); навчання; необхідність догляду за близьким родичем; похорон родича, - йдеться в повідомленні.

Крім того, в'їзд людей без прописки в окупованих районах дозволяється теж тільки з вищевказаних причин, а також при участі в "гуманітарних програмах". Списки на в'їзд і виїзд формуються "робочою групою".

Як уточнила так званий "міністр охорони здоров'я ЛНР" Наталія Пащенко, дані заходи будуть діяти як мінімум до 10 листопада 2021 року. За її словами, посилення пропуску стосуються й пенсіонерів, які регулярно перетинають КПВВ для отримання українських виплат.

Таким чином, громадян України змушують виїжджати на підконтрольну територію через Росію.

Як повідомлялося, жителям ОРДЛО дозволили віддалено оформлювати соцвиплати й проходити ідентифікацію.

Також відомо, що жителів окупованого Донбасу продовжують штрафувати за в'їзд в Україну з території РФ.