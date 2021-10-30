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30 октября 2021, 15:54 198

Боевики полностью заблокировали пять из семи КПВВ через линию разграничения

30 октября 2021, 15:54 198
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Фото из открытых источников
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По решению Командующего операции Объединенных сил все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения. Но боевики полностью заблокировали пять из семи дорожных коридоров, а у двух других существенно ограничили движение граждан

Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины, передает RegioNews.

Контрольные пункты функционируют ежедневно с 08.00 до 16.00. Однако свободному перемещению граждан препятствуют оккупанты.

Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты осуществляют пропуск только отдельных граждан дважды в неделю – в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 438 человек и 82 транспортных средства к временно оккупированной части Донетчины, одновременно 263 человека и 60 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

Из семи открытых КПВВ ежедневно пропуск осуществляется только в "Станице Луганской". Стоит отметить, что и напротив этого контрольного пункта российские наемники существенно ограничивают возможность граждан пересечь линию разграничения. С прошлой недели интенсивность пассажиропотока там уменьшилась еще на 19%. Всего за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 1 858 человек, а на контролируемую территорию – 547 человек, - говорится в сообщении.

Через КПВВ "Новотроицкое" проехали 6 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного Комитета Красного Креста. Для населения временно оккупированной территории Украины международные организации доставили продуктовые и гигиенические наборы. Общий вес гуманитарной помощи составил 116,8 тонны.

В МВД напоминают, что граждане, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы "Дома". В случае невозможности установки мобильного приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения кроме этого необходимо иметь полис страхования.

В то же время действует широкий перечень категорий граждан, к которым самоизоляция не применяется. С полным перечнем категорий лиц, кто не подпадает под самоизоляцию, советуем гражданам ознакомиться заблаговременно. Самоизоляция будет прекращаться в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения КПВВ.

Также обязательным условием остается прохождение температурного скрининга и пребывания в КПВВ в защитной маске (респираторе) с соблюдением социальной дистанции.

Как сообщалось 11 октября, пункт пропуска на админгранице с оккупированным Крымом закрывают.

Ранее, 10 октября, оккупационные власти "ЛНР" ограничили пропуск через КПВВ возле Станицы Луганской.

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