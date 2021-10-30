Боевики полностью заблокировали пять из семи КПВВ через линию разграничения
По решению Командующего операции Объединенных сил все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения. Но боевики полностью заблокировали пять из семи дорожных коридоров, а у двух других существенно ограничили движение граждан
Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины, передает RegioNews.
Контрольные пункты функционируют ежедневно с 08.00 до 16.00. Однако свободному перемещению граждан препятствуют оккупанты.
Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты осуществляют пропуск только отдельных граждан дважды в неделю – в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 438 человек и 82 транспортных средства к временно оккупированной части Донетчины, одновременно 263 человека и 60 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.
Из семи открытых КПВВ ежедневно пропуск осуществляется только в "Станице Луганской". Стоит отметить, что и напротив этого контрольного пункта российские наемники существенно ограничивают возможность граждан пересечь линию разграничения. С прошлой недели интенсивность пассажиропотока там уменьшилась еще на 19%. Всего за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 1 858 человек, а на контролируемую территорию – 547 человек, - говорится в сообщении.
Через КПВВ "Новотроицкое" проехали 6 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного Комитета Красного Креста. Для населения временно оккупированной территории Украины международные организации доставили продуктовые и гигиенические наборы. Общий вес гуманитарной помощи составил 116,8 тонны.
В МВД напоминают, что граждане, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы "Дома". В случае невозможности установки мобильного приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения кроме этого необходимо иметь полис страхования.
В то же время действует широкий перечень категорий граждан, к которым самоизоляция не применяется. С полным перечнем категорий лиц, кто не подпадает под самоизоляцию, советуем гражданам ознакомиться заблаговременно. Самоизоляция будет прекращаться в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения КПВВ.
Также обязательным условием остается прохождение температурного скрининга и пребывания в КПВВ в защитной маске (респираторе) с соблюдением социальной дистанции.
Как сообщалось 11 октября, пункт пропуска на админгранице с оккупированным Крымом закрывают.