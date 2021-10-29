ЦВК призначила дату довиборів у Раду на окрузі Полякова
Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) на неділю, 27 березня 2022 року
Відповідне рішення ухвалене на засіданні ЦВК, передає RegioNews.
Призначити проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) на неділю, 27 березня 2022 року, - зачитала текст постанови член ЦВК Олександра Кармаза.
За її словами, виборчий процес в окрузі розпочнеться 26 січня 2022 року, тобто за 60 днів до дня голосування.
Кармаза пояснила, що таке рішення ухвалене у зв’язку з достроковим припиненням повноважень народного депутата Антона Полякова, який був обраний на позачергових парламентських виборах 2019 року в ОВО № 206.
Як повідомлялося, 8 жовтня у Києві помер народний депутат Антон Поляков.