ЦВК призначила дату довиборів у Раду на окрузі Полякова

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Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) на неділю, 27 березня 2022 року

Відповідне рішення ухвалене на засіданні ЦВК, передає RegioNews.

Призначити проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) на неділю, 27 березня 2022 року, - зачитала текст постанови член ЦВК Олександра Кармаза.

За її словами, виборчий процес в окрузі розпочнеться 26 січня 2022 року, тобто за 60 днів до дня голосування.

Кармаза пояснила, що таке рішення ухвалене у зв’язку з достроковим припиненням повноважень народного депутата Антона Полякова, який був обраний на позачергових парламентських виборах 2019 року в ОВО № 206.

Як повідомлялося, 8 жовтня у Києві помер народний депутат Антон Поляков.

Також ЗМІ повідомляли, що Олег Ляшко має намір балотуватися по округу, від якого пройшов померлий Поляков.