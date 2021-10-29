У "Слузі народу" знову заговорили про позбавлення Разумкова депутатського мандату

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Рішення про позбавлення ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова депутатського мандата ухвалюватиметься на з'їзді партії "Слуга народу". Воно буде залежати від його голосувань

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв’ю "Суспільному" першого віцеспікера Олександра Корнієнка.

За його словами, рішення про можливе позбавлення мандату прийматиметься залежно від подальших голосувань Разумкова з тих чи інших питань.

"Давид Арахамія таку запропонував непогану, мені здається, конструкцію, що треба подивитися чи буде продовжувати народний депутат позафракційний Дмитро Олександрович Разумков свою діяльність відповідно до програми партії "Слуга народу", — розповів Корнієнко.

Він додав, що Разумков не голосував за низку рішень, передбачених партійною програмою.

"Ми бачимо що Дмитро Олександрович не голосував за нову редакцію закону про Національне антикорупційне бюро, який передбачає підсилення і реформу антикорупційних органів. Воно точно було у наших всіх програмах. Такі приклади вже є. А визначати буде з’їзд партії, якщо таке питання підніметься. Тому що це ж не компетенція голови партії чи голови політради партії. Це компетенція виключно з’їзду, тому визначати", — додав Корнієнко.

Скільки важливих для партії законопроєктів має проігнорувати у своїх голосуваннях Разумков для того, аби партія позбавила його мандату — Корнієнко не відповів.

Нагадаємо, що на цьому тижні нардепка від "Слуги народу" Олена Мошенець заперечила наміри "слуг" позбавити Разумкова мандата.

Верховна Рада 2 жовтня відкликала з посади очільника парламенту Дмитра Разумкова. Після цього почалися розмови про можливе позбавлення його мандату через вихід з фракції. Сам Разумков заявив, що є членом фракції "Слуга народу"