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28 жовтня 2021, 16:24 8

У Мінцифри сумніваються, що наступні президентські чи парламентські вибори відбудуться онлайн

28 жовтня 2021, 16:24 8
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з відкритих джерел
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У Міністерстві цифрової трансформації оцінили, наскільки реальним є проведення онлайн-голосування на наступних президентських виборах. На їх думку, говорити про всеукраїнський онлайн формат поки зарано

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв'ю РБК-Україна керівника з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислава Баніка.

"Це доволі складний і тернистий шлях. З виборами не можна дати в штангу. Навіть в Естонії, яка доволі давно практикує електронний формат виборів, вони проходять паралельно в офлайні, і навіть більше в офлайні. Тому сказати, що наступні президентські чи парламентські вибори у нас будуть в онлайні - я не можу", - зазначив чиновник.

Банік припустив, що в Україні мож бути створена якась окрема пілотна дільниця, щоб протестувати шлях, яким рухається багато країн.

"Але сказати, що ми на цьому шляху і вже через пару років до цього дійдемо - поки цього нема", - додав Банік.

Нагадаємо, що новий виборчий кодекс передбачає можливість електронного голосування. Водночас нинішній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зауважив, що для проведення електронного голосування потрібно ухвалити окремий закон

кодекс вибори голосування

 
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