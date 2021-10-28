У Мінцифри сумніваються, що наступні президентські чи парламентські вибори відбудуться онлайн

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У Міністерстві цифрової трансформації оцінили, наскільки реальним є проведення онлайн-голосування на наступних президентських виборах. На їх думку, говорити про всеукраїнський онлайн формат поки зарано

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв'ю РБК-Україна керівника з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислава Баніка.

"Це доволі складний і тернистий шлях. З виборами не можна дати в штангу. Навіть в Естонії, яка доволі давно практикує електронний формат виборів, вони проходять паралельно в офлайні, і навіть більше в офлайні. Тому сказати, що наступні президентські чи парламентські вибори у нас будуть в онлайні - я не можу", - зазначив чиновник.

Банік припустив, що в Україні мож бути створена якась окрема пілотна дільниця, щоб протестувати шлях, яким рухається багато країн.

"Але сказати, що ми на цьому шляху і вже через пару років до цього дійдемо - поки цього нема", - додав Банік.

Нагадаємо, що новий виборчий кодекс передбачає можливість електронного голосування. Водночас нинішній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зауважив, що для проведення електронного голосування потрібно ухвалити окремий закон