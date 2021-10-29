09:02  29 жовтня
В Україні ще один антирекорд нових випадків коронавірусу за добу
11:26  29 жовтня
З 1 листопада в Україні з'являться нові дорожні знаки
08:06  29 жовтня
На Донбасі збільшилась інтенсивність обстрілів, постраждали троє бійців ООС
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2021, 10:26 3

Довибори у Раду: сьогодні останній день агітації, завтра - день "тиші"

29 жовтня 2021, 10:26 3
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Опівночі у п'ятницю, 29 жовтня, завершується процес ведення передвиборчої агітації кандидатів у народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область), у суботу буде день "тиші"

Як передає RegioNews, про це йдеться у Календарному плані підготовки та проведення цих виборів, затвердженому Центральною виборчою комісією.

У документі зазначається, що початок передвиборчої агітації - наступного дня після дня прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата.

Крім того, у неділю, 31 жовтня, відбудуться місцеві вибори чотирьох міських голів, серед яких – мера Харкова, двох селищних голів і п’яти сільських голів, а також низка виборів депутатів місцевих рад. Передвиборча агітація на вказаних виборах також завершується у п'ятницю опівночі.

Нагадаємо, 1 вересня у двох областях України стартував виборчий процес - процес проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).

Раніше повідомлялось, що суд скасував зміну імені двійником кандидата від "Слуги народу" в окрузі №197 на Черкащині. Тепер в бюлетені на довиборах народного депутата буде один Віталій Войцехівський.

Як повідомлялося, у ЦВК закликали владу забезпечити протиепідемічні заходи на виборах 31 жовтня.

Читайте також: Від США до зустрічей в палатках. Хто боротиметься на Херсонщині по 184-му округу за вакантне парламентське місце.

ЦВК вибори Кандидат голосування агітація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Хід Козирем на 184-му окрузі: як Зеленський здав меру Херсона цілу область та що отримає взамін
Гра на випередження. Як тема відновлення столичних райрад може допомогти Кличку у війні з Банковою
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua