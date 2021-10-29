Довибори у Раду: сьогодні останній день агітації, завтра - день "тиші"

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Опівночі у п'ятницю, 29 жовтня, завершується процес ведення передвиборчої агітації кандидатів у народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область), у суботу буде день "тиші"

Як передає RegioNews, про це йдеться у Календарному плані підготовки та проведення цих виборів, затвердженому Центральною виборчою комісією.

У документі зазначається, що початок передвиборчої агітації - наступного дня після дня прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата.

Крім того, у неділю, 31 жовтня, відбудуться місцеві вибори чотирьох міських голів, серед яких – мера Харкова, двох селищних голів і п’яти сільських голів, а також низка виборів депутатів місцевих рад. Передвиборча агітація на вказаних виборах також завершується у п'ятницю опівночі.

Нагадаємо, 1 вересня у двох областях України стартував виборчий процес - процес проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).

Раніше повідомлялось, що суд скасував зміну імені двійником кандидата від "Слуги народу" в окрузі №197 на Черкащині. Тепер в бюлетені на довиборах народного депутата буде один Віталій Войцехівський.

Як повідомлялося, у ЦВК закликали владу забезпечити протиепідемічні заходи на виборах 31 жовтня.

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