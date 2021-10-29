ЦИК назначил дату довыборов в Раду на округе Полякова

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Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 206 (Черниговская область) на воскресенье, 27 марта 2022 года

Соответствующее решение принято на заседании ЦИК, передает RegioNews.

Назначить промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 206 (Черниговская область) на воскресенье, 27 марта 2022 года, - зачитала текст постановления член ЦИК Александра Кармаза.

По ее словам, избирательный процесс в округе начнется 26 января 2022 года, то есть за 60 дней до дня голосования.

Кармаза пояснила, что такое решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата Антона Полякова, который был избран на внеочередных парламентских выборах 2019 года в ОВО № 206.

Как сообщалось, 8 октября в Киеве скончался народный депутат Антон Поляков.

Также СМИ сообщали, что Олег Ляшко намерен баллотироваться по округу, от которого прошел умерший Поляков.