Руководство Национальной антидопинговой организации Украины подало в отставку: нарушила стандарт тестирования

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Об этом пишет Telegram-канал Министерства молодежи и спорта, передает RegioNews.

По словам министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, в результате того, как выяснилось, что НАДЦ нарушила международный стандарт, ее директор Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку.

Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию в борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушения будет мгновенной и жесткой, - добавил Гутцайт.

Как сообщалось, в сентябре в Киеве состоялись всемирно известные соревнования Truck Pull.