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27 октября 2021, 16:53 2

Руководство Национальной антидопинговой организации Украины подало в отставку: нарушила стандарт тестирования

27 октября 2021, 16:53 2
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Фото из открытых источников
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Согласно данным Всемирного антидопингового агентства, Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦ) нарушила международный стандарт тестирования

Об этом пишет Telegram-канал Министерства молодежи и спорта, передает RegioNews.

По словам министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, в результате того, как выяснилось, что НАДЦ нарушила международный стандарт, ее директор Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку.

Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию в борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушения будет мгновенной и жесткой, - добавил Гутцайт.

Как сообщалось, в сентябре в Киеве состоялись всемирно известные соревнования Truck Pull.

В прошлом году сообщалось, что "новоиспеченный" министр Гутцайт фигурирует в делах о хищении бюджетных средств и даже студенты Олимпийского колледжа под Кабмином требовали отставки Шкарлета и Гутцайта.

спорт отставка Вадим Гутцайт Минмолодьспорт допинг

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