"Новоспечений" міністр Гутцайт фігурує у справах про розкрадання бюджетних коштів

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт фігурує у матеріалах справи про ймовірні розкрадання державних коштів на закупівлях човнів для київських спортсменів

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Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт фігурує у матеріалах справи про ймовірні розкрадання державних коштів на закупівлях човнів для київських спортсменів

Про це йдеться у відповідних матеріалах суду, пише RegioNews.

Так, за версією слідства, з 2016 року з державного бюджету виділяються кошти для закупівлі човнів для занять спортсменами академічним веслуванням.

Розпорядником коштів є департамент молоді та спорту КМДА, начальником якого і був Вадим Гутцайт до призначення міністром.

У 2016 році було виділено 1,860 млн грн, у 2017 – 2,480 млн, у 2018 – 2,399 млн, у 2019 – 8,1 млн.

Загалом у справі посадовців Київської міської держадміністрації та "підконтрольного їм" керівника дитячо-юнацької спортивної школи "Регата" підозрюють у причетності до розкрадання 2,249 млн гривень.

Поліція встановила, що більшість тендерів вигравав підприємець, який одночасно є тренером підконтрольної КМДА дитячо-юнацької спортивної школи "Буревісник".

Також йдеться про можливу підробку документів, на підставі яких у 2016-2019 роках перераховувались бюджетні кошти за непоставлений товар.

Розслідування справи відкрили у вересні 2019 року.