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21 жовтня 2021, 18:09 7

Спікер не бачить підстав для хвилі кадрових змін у Кабміні

21 жовтня 2021, 18:09 7
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з відкритих джерел
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Спікер парламенту Руслан Стефанчук не бачить підстав для інших кадрових змін в уряді окрім відставки міністра екології Романа Абрамовського

Як передає RegioNews, про це керівник парламенту заявив під час брифінгу по закінченню позачергового засідання Ради

"Я можу коментувати будь-які кадрові рішення тільки тоді, коли є підстави. Ось по Абрамовському підстава є. Це його особиста заява про те, що він хоче скласти з себе повноваження", - підкреслив Стефанчук.

На думку спікера, після обговорення можливих відставок міністрів "уряд живе в очікуванні, замість того, щоб працювати".

"Я, як юрист, покладаюся виключно на юридичні документи. Якщо будуть юридичні підстави, тоді ми запускаємо процедуру (відставки міністра. - Ред.)",- додав він.

Нагадаємо, що міністр екології Роман Абрамовський написав заяву про відставку. У фракції "Слуга народу" заявили що підтримають таке рішення міністра.

Раніше неодноразово заявлялося про можливість відставок 3-4 міністрів. Серед претендентів на виліт були міністр культури Олександр Ткаченко, міністр оборони Андрій Таран. Однак всі вони продовжують працювати.

Кабмін Слуга народа спікер відставка документ

 
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