У Києві відбулись всесвітньо відомі змагання Truck Pull: які місця посіли українці

У Києві феєрично відбувся Чемпіонаті світу з Truck Pull-2021, а темп змагань задав саме український богатир

Генеральним партнером світових змагань виступив депутат Київради від "Слуги народу", голова міжфракційного об'єднання "Успішний Київ", голова постійної комісії з питань промисловості, підприємництва та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

Під час церемонії відкриття він зазначив, що змагання з Truck Pull відомі на увесь світ, а міць і сила духу найсильніших атлетів з усієї планети затамовують подих глядачів.

"Ми вболівали за українців, але й іноземних друзів шалено підтримували, адже головне – це видовище! Я побажав усім присутнім отримати море позитиву і драйву, а учасникам змагань – перемоги!" - наголосив депутат.

За словами Владислава Трубіцина, переможець етапу SCL українець Олег Силка розпочав силові вправи першим – за жеребкуванням.

"Наш кремезний богатир показав результат – 31,05 секунд і тим самим задав шалений темп для інших богатирів вищої ліги з 10 країн світу", - сказав він.

Всі учасники truck-чемпіонату змагалися у трьох вправах – тяга трака (8 тонн) за канат, сидячи в упорі; тяга вантажівки (12 тонн) в лямках і тяга важкої вантажівки (16 тонн) в лямках за допомогою канату. І атмосфера під час Чемпіонату була неймовірна: кияни захоплено спостерігали за ходом змагань і активно підтримували учасників.

У підсумку перше місце здобув чинний чемпіон світу Kelvin de Ruiter (Holland), друге місце – чемпіон Ірландії Sean O Hagan, третє – чемпіон Фінляндії Mika Törrö. Українці ж посіли почесні 6 місце – Олег Силка, 8 місце – Роман Греков, 11 місце – Віктор Климук.

Владислав Трубіцин під час церемонії нагородження переможців подякував усім учасникам цього свята спорту.

"Цей Чемпіонат вкотре довів, що найголовніше – не лише перемога, а саме участь і шалені позитивні емоції!" - додав він.

Після закінчення truck-змаганнь відбувся музичний концерт за участю зірок естради і різноманітні конкурси серед глядачів з призами.

Змагання відбулися під егідою Всесвітньої Ліги чемпіонів (SCL), Федерації найсильніших атлетів України (UFSA) і перетягування канату (UFSA), а також при підтримці Міністерства молоді та спорту України, Федерації найсильніших атлетів України, Оболонської РДА.

Нагадаємо, що 24 серпня на столичній Оболоні відбувся "Матч побратимів 2021", у якому взяли участь атлети з міст-побратимів. Владислав Трубіцин, який виступив офіційним партнером цього видовищного заходу, заявив, що змагання богатирів сучасності – це завжди видовищно та емоційно.