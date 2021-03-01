Зеленський призначив нового голову Херсонської ОДА

Головою Херсонської облдержадміністрації призначений Сергій Козир

Головою Херсонської облдержадміністрації призначений Сергій Козир

Фото з сайту Президента

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Президента.

Указом Президнта України №83/2021 головою Херсонської ОДА призначений Сергій Козир.

Призначити КОЗИРЯ Сергія В’ячеславовича головою Херсонської обласної державної адміністрації, - йдеться в документі.

До цього Сергій Козир тимчасово виконував обов’язки керівника Херсонської ОДА.

Довідка. Сергій Козир народився 1984 року в Донецьку. У 2007-му закінчив Донецький національний технічний університет за напрямом "розробка родовищ корисних копалин", у 2009-му – Донецький національний технічний університет за спеціальністю "фінанси". 2014 року здобув ступінь бакалавра з правознавства у Донецькому національному університеті.

Трудову діяльність розпочав у 2005 році на посаді гірничого майстра підземної дільниці вентиляції та техніки безпеки "Шахтоуправління "Трудівське" ДП "Донецька вугільна енергетична компанія". У 2005-2019 роках працював на різних посадах на державних і приватних підприємствах вугільної галузі. З вересня 2019-го – заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації. З грудня 2020 року – т. в. о. голови Херсонської ОДА.

Як повідомлялося, ще 3 грудня 2020-го Зеленський указом звільнив Юрія Гусєва з посади голови Херсонської ОДА. Також президент вже призначив тимчасового керівника області.

Також "Слуга народу” Олександр Самойленко очолив Херсонську обласну раду. Самойленко був єдиним кандидатом на цю посаду.