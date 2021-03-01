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01 березня 2021, 20:22 14

Зеленський призначив нового голову Херсонської ОДА

01 березня 2021, 20:22 14
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Головою Херсонської облдержадміністрації призначений Сергій Козир
Головою Херсонської облдержадміністрації призначений Сергій Козир
Фото з сайту Президента
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Указ про призначення головою Херсонської облдержадміністрації Сергія Козиря опублікований на сайті Президента.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Президента.

Указом Президнта України №83/2021 головою Херсонської ОДА призначений Сергій Козир.

Призначити КОЗИРЯ Сергія В’ячеславовича головою Херсонської обласної державної адміністрації, - йдеться в документі.

До цього Сергій Козир тимчасово виконував обов’язки керівника Херсонської ОДА.

Довідка. Сергій Козир народився 1984 року в Донецьку. У 2007-му закінчив Донецький національний технічний університет за напрямом "розробка родовищ корисних копалин", у 2009-му – Донецький національний технічний університет за спеціальністю "фінанси". 2014 року здобув ступінь бакалавра з правознавства у Донецькому національному університеті.

Трудову діяльність розпочав у 2005 році на посаді гірничого майстра підземної дільниці вентиляції та техніки безпеки "Шахтоуправління "Трудівське" ДП "Донецька вугільна енергетична компанія". У 2005-2019 роках працював на різних посадах на державних і приватних підприємствах вугільної галузі. З вересня 2019-го – заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації. З грудня 2020 року – т. в. о. голови Херсонської ОДА.

Як повідомлялося, ще 3 грудня 2020-го Зеленський указом звільнив Юрія Гусєва з посади голови Херсонської ОДА. Також президент вже призначив тимчасового керівника області.

Також "Слуга народу” Олександр Самойленко очолив Херсонську обласну раду. Самойленко був єдиним кандидатом на цю посаду.

призначення Херсонська ОДА президент голова указ

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