Зеленський звільнив держуповноваженого з Антимонопольного комітету

Фото: сайт Офісу президента

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс президента.

"Звільнити Буроменську Наталію Любомирівну з посади заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого згідно з поданою заявою", - йдеться в тексті виданого президентом указу.

Наталія Буроменська отримала посаду державного уповноваженого в Антимонопольному комітеті влітку 2020 року. Тоді вона замінила на цій посаді Ніну Сидоренку, яка була звільнена указом Зеленського.

Нагадаємо, 13 жовтня президент України Володимир Зеленський заснував посаду уповноваженого з прав захисників України.