Зеленський звільнив держуповноваженого з Антимонопольного комітету
Президент Володимир Зеленський видав указ про звільнення заступника голови Антимонопольного комітету - державного уповноваженого Наталію Буроменську
Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс президента.
"Звільнити Буроменську Наталію Любомирівну з посади заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого згідно з поданою заявою", - йдеться в тексті виданого президентом указу.
Наталія Буроменська отримала посаду державного уповноваженого в Антимонопольному комітеті влітку 2020 року. Тоді вона замінила на цій посаді Ніну Сидоренку, яка була звільнена указом Зеленського.
Нагадаємо, 13 жовтня президент України Володимир Зеленський заснував посаду уповноваженого з прав захисників України.
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