Арахамия отреагировал на заявление Данилова о "жестком президентстве"

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Власти не рассматривают вопрос изменения конституционного строя и переход к жесткой президентской республике, слова секретаря СНБО - лишь его личное мнение

Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

Так Арахамия прокомментировал заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, выступающего за жесткую президентскую республику.

Насколько мне известно, эту информацию он ни с кем не согласовал. Это его личное мнение, – подчеркнул нардеп.

По его словам, чисто теоретически, если общество в этом нуждается, то это "можно решать на референдуме".

Но, насколько мне известно, такой нужды нет. Даже большой дискуссии в обществе нет. Это просто слова Данилова, которые не имеют никакой компании, — подытожил Арахамия.

Как известно, вчера в интервью "РБК-Украина" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что считает, что Украине по форме правления лучше было бы быть президентской республикой, а не парламентско-президентской

Как сообщалось, Данилов считает, что у людей с двойным гражданством не должно быть доступа к госслужбе.

Также СНБО поручил обеспечить бесперебойные поставки газа для населения.