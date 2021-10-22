РНБО доручила забезпечити безперебійні поставки газу для населення

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Рада національної безпеки та оборони доручила Кабінету Міністрів та місцевій владі невідкладно вжити заходів для виконання попередніх рішень РНБО в енергетичній сфері

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, передає RegioNews.

Кабінету Міністрів, обласним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування треба невідкладно вжити вичерпних заходів для виконання завдань, які визначені рішеннями РНБО від 2 грудня 2019 року, від 30 липня 2021 року і 28 серпня 2021 року, - сказав Данілов.

Кабміну також у триденний термін доручено створити механізм безперебійного постачання газу для населення, теплокомуненерго та бюджетних організацій до кінця опалювального сезону.

Як повідомлялося, в РНБО вважають, що до саботажу створення повного енергобалансу України можуть бути причетні олігархічні кола.