Арахамія про ДТП за участі депутата Трухіна: відеокамера показала, що за кермом був не він

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Найближча до місця ДТП за участю народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Трухіна відеокамера показала, що за кермом був не він, однак розслідування триває

Як передає RegioNews про це в ефірі одного з телеканалів розповів лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Водночас парламентар зауважив, що слідство у цій справі триває.

"Я вже не вірю Трухіну. Вважаю, що це має розслідування показати, був він за кермом чи не був. Камера дорожня є, якщо я не помиляюся, була доповідь силовиків, за 50 км, то там сидить не Трухін, але є частина людей, які вважають, що він міг пересісти після ДТП. Свіжих камер біля місця ДТП немає, тому зараз замовляють аналіз ДНК на подушках, триває слідчий процес, я чекаю результати”, - сказав Арахамія.

Нагадаємо, що 23 серпня на Бориспільській трасі при в'їзді в Київ сталося ДТП за участі нардепа від фракції "Слуга народу" Олександра Трухіна. Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова Комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень. За кілька днів після ДТП деякі ЗМІ почали видаляти опубліковану про це інформацію.

31 серпня процесуальний керівник у справі щодо ДТП за участі Трухіна доручив подальше розслідування цієї події слідчим Державного бюро розслідувань.

Сам Трухін заявив, що слідчі та адвокати заборонили йому коментувати перебіг розслідування.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цю ситуацію, сказав, що якби в ДТП за участі Трухіна хтось би загинув, то цього депутата вже не було б у складі фракції "Слуга народу”.