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21 жовтня 2021, 14:49 331

На Дніпропетровщині викрили організовану групу на розкраданні коштів Міноборони

21 жовтня 2021, 14:49 331
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Фото: СБУ
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В Дніпропетровській області правоохоронці викрили організовану групу, яка налагодила механізм розкрадання бюджетних коштів на ремонті військової техніки

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, організаторами "схеми" були місцеві підприємці. Вони домовилися зі службовцями одного з військових представництв області, що дозволило їм виграти тендер Міноборони на ремонт військової техніки.

Загальна сума тендеру на ремонт військової автомобільної техніки складала 58 млн грн. Тендер відбувався у вересні 2021 і вже за місяць ділки встигли освоїти 30% його коштів", - йдеться у повідомленні.

За результатами обшуків, проведених на території Дніпропетровської та Полтавської областей, у тому числі й за адресами розташування військових баз, встановлено, що підприємці в орендованому приміщенні розбирали вживану техніку на деталі. Згодом їх реставрували та встановлювали на бойову техніку під виглядом нових.

"Відремонтовану" таким чином техніку відправляли до зони проведення ООС.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин та кола причетних до оборудки осіб.

Раніше повідомлялось, що контррозвідники Служби безпеки України викрили незаконний механізм розтрати бюджетних коштів керівництвом одного з державних підприємств, яке входить до структури "Укроборонпрому".

ООС військова техніка тендер Міноборони бюджет шахраї ремонт

 
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