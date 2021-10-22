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22 октября 2021, 22:00 10

В Украину прибыла заключительная партия дополнительной военной помощи США на 60 млн долларов

22 октября 2021, 22:00 10
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Фото Минобороны
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Третья партия дополнительной военной помощи США, прибывшая в Украину, содержит в себе боеприпасы, противотанковое и высокоточное оружие, а также медицинское оборудование

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, передает RegioNews.

Самолет с третьей партией дополнительной военной помощи на 60 млн долларов от правительства США приземлился в аэропорту "Борисполь". Воздушное судно доставило для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное.

В Минобороны напомнили, что две предыдущие партии американской военной помощи были доставлены в Украину 10 и 18 октября.

Военная помощь Украине на 60 млн долларов стала возможна благодаря договоренностям, достигнутым во время визита президента Владимира Зеленского в США. Она предоставлена дополнительно к ранее согласованному объему в 250 млн долларов.

Как сообщалось, 10 октября прибыла первая партия дополнительной помощи безопасности от США Вооруженным силам Украины.

США военная техника оружие помощь Минобороны

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