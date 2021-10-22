В Украину прибыла заключительная партия дополнительной военной помощи США на 60 млн долларов
Третья партия дополнительной военной помощи США, прибывшая в Украину, содержит в себе боеприпасы, противотанковое и высокоточное оружие, а также медицинское оборудование
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, передает RegioNews.
Самолет с третьей партией дополнительной военной помощи на 60 млн долларов от правительства США приземлился в аэропорту "Борисполь". Воздушное судно доставило для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное.
В Минобороны напомнили, что две предыдущие партии американской военной помощи были доставлены в Украину 10 и 18 октября.
Военная помощь Украине на 60 млн долларов стала возможна благодаря договоренностям, достигнутым во время визита президента Владимира Зеленского в США. Она предоставлена дополнительно к ранее согласованному объему в 250 млн долларов.
Как сообщалось, 10 октября прибыла первая партия дополнительной помощи безопасности от США Вооруженным силам Украины.