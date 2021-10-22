Суд продовжив арешт кандидатові в нардепи по 197 округу на Черкащині
Печерський районний суд Києва відмовився звільняти із СІЗО ветерана АТО і кандидата в народні депутати по 197 округу Дмитра Кухарчука
Про це повідомила пресслужба Нацкорпусу, передає RegioNews.
Суддя задовольнив клопотання слідчого про необхідність продовження арешту до 20 грудня 2021 року.
Адвокат Кухарчука Едуард Вербінець назвав таке рішення незаконним і необ’єктивним, та пообіцяв оскаржити його в апеляційному суді.
Сьогодні мало бути єдине рішення суду, а саме - відмова у задоволенні клопотання слідчого. Тому що за законом слідчий має викласти обставини, які вказують на те, що мій підзахисний може перешкоджати завершенню досудового слідства. Але річ у тому, що слідству вже нічого не може перешкоджати, бо воно завершене і про це оголошено. Тому юридичного нормативного обґрунтування у задоволенні клопотання немає, - наголосив Вербінець.
Як відомо, кримінальну справу проти Дмитра Кухарчука та Олега Довбиша порушили після акції протесту під Офісом президента. Зокрема, Кухарчука звинувачують у тому, що він, нібито, завдав удар рукою "по невизначеній частині тіла правоохоронця", який в результаті отримав хімічні опіки очей.
Кухарчуку 14 серпня вручили підозру щодо хуліганства на акції під Офісом президента.
Як повідомлялося про довибори в Раду, кандидатом по округу в Черкасах висунули ветерана, який перебуває в СІЗО.
Раніше, 30 серпня, у столиці активіст "Нацкорпусу" порізав собі вени біля відділу поліції. Це був очільник Черкаського відділення партії "Нацкорпус" Дмитро Кухарчук.