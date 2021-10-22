Суд продовжив арешт кандидатові в нардепи по 197 округу на Черкащині

Фото: сайт Нацкорпусу

Про це повідомила пресслужба Нацкорпусу, передає RegioNews.

Суддя задовольнив клопотання слідчого про необхідність продовження арешту до 20 грудня 2021 року.

Адвокат Кухарчука Едуард Вербінець назвав таке рішення незаконним і необ’єктивним, та пообіцяв оскаржити його в апеляційному суді.

Сьогодні мало бути єдине рішення суду, а саме - відмова у задоволенні клопотання слідчого. Тому що за законом слідчий має викласти обставини, які вказують на те, що мій підзахисний може перешкоджати завершенню досудового слідства. Але річ у тому, що слідству вже нічого не може перешкоджати, бо воно завершене і про це оголошено. Тому юридичного нормативного обґрунтування у задоволенні клопотання немає, - наголосив Вербінець.

Як відомо, кримінальну справу проти Дмитра Кухарчука та Олега Довбиша порушили після акції протесту під Офісом президента. Зокрема, Кухарчука звинувачують у тому, що він, нібито, завдав удар рукою "по невизначеній частині тіла правоохоронця", який в результаті отримав хімічні опіки очей.

Кухарчуку 14 серпня вручили підозру щодо хуліганства на акції під Офісом президента.

Як повідомлялося про довибори в Раду, кандидатом по округу в Черкасах висунули ветерана, який перебуває в СІЗО.

Раніше, 30 серпня, у столиці активіст "Нацкорпусу" порізав собі вени біля відділу поліції. Це був очільник Черкаського відділення партії "Нацкорпус" Дмитро Кухарчук.