На Черкащині наступного тижня можуть посилити карантин

Черкаська область через важку ситуацію з COVID-19 перебуває на межі переходу в "червону" зону адаптивного карантину

Як пише RegioNews з посиланням на Telegram голови Черкаської обласної державної адміністрації Олександра Скічка, обмеження можуть ввести вже з 25 жовтня.

За його словами, в регіоні висока захворюваність, і вже зайнята більша частина ліжок в лікарнях.

"З такими темпами, ми впевнено крокуємо в "червону" зону. І, швидше за все, "червона" зона може бути вже в понеділок", - зазначив Скічко.

Він уточнив, що в "червоній" зоні заборонять роботу ТРЦ, ресторанів, але тільки для тих, хто не вакцинований від COVID.

Крім того, Скічко закликав населення області та міста Черкаси встигнути до понеділка вакцинуватися, оскільки, як показується досвід інших областей, вже в перший день "червоної" зони на пунктах вакцинації формуються величезні черги.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні виявили понад 22 тисячі нових COVID-випадків.