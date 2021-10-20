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20 жовтня 2021, 21:18 3

Зеленський напередодні виборів з кандидатом в депутати від "Слуги народу" оглядав Золотоношу

20 жовтня 2021, 21:18 3
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з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський оглянув басейн у місті Золотоноша(Черкаська область), мер якої Віталій Войцехівський балотується на проміжних виборах народного депутата в окрузі №197

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зеленський повідомив, що після спорудження цього басейну в гімназії імені Скляренка, наступного року планується розпочати реконструкцію будівлі. За його словами, там буде "спортивний майданчик для дітей і школа".

У Золотоноші президенту також відзвітували про перебіг "Великого будівництва" на Черкащині.

Це вже не вперше, коли Зеленський "працює" з кандидатами від "Слуги народу" безпосередньо перед виборами.

25 березня, за 3 дні перед довиборами у Раду на Івано-франківщині Зеленський провів нараду щодо COVID-вакцинації в регіоні, на яку запросив кандидата у парламент від "Слуги народу" Василя Вірастюка.

На сайті президента потім написали, що Вірастюк "порушив питання компенсації збитків малому та мікробізнесу" через карантин.

9 квітня ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів на 184 та 197 округах на 31 жовтня.

30 березня Верховна Рада позбавила депутатських повноважень "слугу народу" і колишнього шоумена Олександра Скічка, якого призначили главою Черкаської ОДА.

"Слуга народу" вирішила, що кандидатом на довиборах у народні депутати буде Войцехівський.

вибори Черкаська область президент COVID-19 Верховна Рада

 
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