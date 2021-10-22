Суд продлил арест кандидату в нардепы по 197 округу в Черкасской области
Печерский районный суд Киева отказался освобождать из СИЗО ветерана АТО и кандидата в народные депутаты по 197 округу Дмитрия Кухарчука
Об этом сообщила пресс-служба Нацкорпуса, передает RegioNews.
Судья удовлетворил ходатайство следователя о необходимости продления ареста до 20 декабря 2021 года.
Адвокат Кухарчука Эдуард Вербинец назвал такое решение незаконным и необъективным, и пообещал обжаловать его в апелляционном суде.
Сегодня должно было быть единственное решение суда, а именно-отказ в удовлетворении ходатайства следователя. Потому что по закону следователь должен изложить обстоятельства, которые указывают на то, что мой подзащитный может препятствовать завершению досудебного следствия. Но дело в том, что следствию уже ничего не может препятствовать, потому что оно завершено и об этом объявлено. Поэтому юридического нормативного обоснования в удовлетворении ходатайства нет, - подчеркнул Вербинец.
Как известно, уголовное дело против Дмитрия Кухарчука и Олега Довбыша возбудили после акции протеста под Офисом президента. В частности, Кухарчука обвиняют в том, что он, якобы, нанес удар рукой "по неопределенной части тела милиционера", который в результате получил химические ожоги глаз.
Кухарчуку 14 августа вручили подозрение относительно хулиганства на акции под Офисом президента.
Как сообщалось о довыборах в Раду, кандидатом по округу в Черкассах выдвинули ветерана, который находится в СИЗО.
Ранее, 30 августа, в столице активист "Нацкорпуса" порезал себе вены возле отдела полиции. Это был глава Черкасского отделения партии "Нацкорпус" Дмитрий Кухарчук.