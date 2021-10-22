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22 октября 2021, 20:17 3

Суд продлил арест кандидату в нардепы по 197 округу в Черкасской области

22 октября 2021, 20:17 3
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Фото: сайт Нацкорпуса
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Печерский районный суд Киева отказался освобождать из СИЗО ветерана АТО и кандидата в народные депутаты по 197 округу Дмитрия Кухарчука

Об этом сообщила пресс-служба Нацкорпуса, передает RegioNews.

Судья удовлетворил ходатайство следователя о необходимости продления ареста до 20 декабря 2021 года.

Адвокат Кухарчука Эдуард Вербинец назвал такое решение незаконным и необъективным, и пообещал обжаловать его в апелляционном суде.

Сегодня должно было быть единственное решение суда, а именно-отказ в удовлетворении ходатайства следователя. Потому что по закону следователь должен изложить обстоятельства, которые указывают на то, что мой подзащитный может препятствовать завершению досудебного следствия. Но дело в том, что следствию уже ничего не может препятствовать, потому что оно завершено и об этом объявлено. Поэтому юридического нормативного обоснования в удовлетворении ходатайства нет, - подчеркнул Вербинец.

Как известно, уголовное дело против Дмитрия Кухарчука и Олега Довбыша возбудили после акции протеста под Офисом президента. В частности, Кухарчука обвиняют в том, что он, якобы, нанес удар рукой "по неопределенной части тела милиционера", который в результате получил химические ожоги глаз.

Кухарчуку 14 августа вручили подозрение относительно хулиганства на акции под Офисом президента.

Как сообщалось о довыборах в Раду, кандидатом по округу в Черкассах выдвинули ветерана, который находится в СИЗО.

Ранее, 30 августа, в столице активист "Нацкорпуса" порезал себе вены возле отдела полиции. Это был глава Черкасского отделения партии "Нацкорпус" Дмитрий Кухарчук.

Нацкорпус активисты Кандидат выборы округ №197 Черкасская область

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