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22 жовтня 2021, 15:09 4

Спроби відсторонити Ярослава Железняка з посади голови фракції не мають юридичної сили, - "Голос"

22 жовтня 2021, 15:09 4
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Фото з відкритих джерел
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Партія "Голос" заявляє, що спроби відсторонити Ярослава Железняка з посади голови фракції не мають юридичної сили

Про це йдеться в заяві партії у Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні головуючий на пленарному засіданні Верховної ради Руслан Стефанчук оголосив лист окремих народних депутатів, які були виключені з рядів політичної партії "Голос". Цей лист не має жодної юридичної сили, є грубим порушенням законодавства і спрямована виключно на відволікання уваги від ганебних рішень депутатів так званої групи "Справедливість, - йдеться в заяві.

В дописі зазначається, що згідно з положенням про депутатську фракцію політичної партії "Голос" у Верховній раді дев’ятого скликання, рішення про висловлення недовіри голові фракції приймається не менше ніж ⅔ голосів від складу фракції, що становить 14 голосів народних депутатів.

Ані фракція "Голос" у парламенті, ані політрада партії не ухвалювала рішення про висловлення недовіри та звільнення Железняка з посади голови фракції. Ярослав Железняк залишається головою фракції у Верховній раді, а заступником голови фракції - Роман Костенко, - уточнюють в "Голосі".

В політсилі переконані: представники влади не мають права втручатись у справи конкретної партії й фракції у парламенті, тим більше призначати чи відкликати голову фракції на власний розсуд.

Ми йшли у Верховну Раду не порушувати закони, а відстоювати їх. Натомість так звана "Справедливість" у своєму підігруванні Офісу президента, забула задекларовані перед виборцями принципи. Їх не раз уже фіксували на отриманні фінансування на свої округи в обмін на голосування, - стверджують в партії.

Як повідомлялося, у червні десять депутатів від "Голосу” заявили про розкол і створили окреме об'єднання.

Верховна Рада Голос фракція Яровлав Железняк

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