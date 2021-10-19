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19 жовтня 2021, 13:50 5

Нардепи розблокували підписання антиоліргахічного закону

19 жовтня 2021, 13:50 5
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Верховна Рада відхилила 12 проєктів постанов про скасування рішення парламенту від 23 вересня Про прийняття проєкту закону №5599 про олігархів

Тепер законопроєкт може бути підписаний головою парламенту Русланом Стефанчуком і поданий на підпис президенту Володимиру Зеленському, пише RegioNews з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Проєкти постанов були подані в основному депутатами з фракції "Європейська Солідарність". Як зазначається пояснювальній записці до проєкту депутата Олега Синютки, ухвалення рішення "відбулося з грубими порушеннями вимог Регламенту Верховної Ради України", який передбачає, що депутату, який вніс пропозицію або поправку, надається слово для обґрунтування та роз'яснення.

Депутат нагадав, що під час обговорення даного питання члени фракції "Європейська Солідарність" неодноразово наполягали на обґрунтуванні та роз'ясненні внесених пропозицій, однак їм не дали такої можливості.

Також один проєкт постанови подали депутати з фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Нагадаємо, 23 вересня Рада підтримала законопроєкт про олігархів. Закон передбачає, що рішення про визнання особи олігархом прийматиметься Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету міністрів України, члена РНБО, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України.

Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що закон про олігархів запрацює через пів року.

Також повідомлялося, що українським бізнесменам, яких планують занести до так званого реєстру олігархів, дадуть "пільговий період", протягом якого у них буде можливість добровільно позбутися критеріїв олігарха.

24 вересня стало відомо, що закон про олігархів потребує виправлення. Через це за документ будуть голосувати знову.

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