Рада в четвер планує обмежити допуск до будівлі парламенту для невакцинованих - депутат

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Як передає RegioNews, про це в коментарі журналістам заявив голова Комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

За його словами, постанову підтримують керівництво Верховної Ради і всі фракції крім однієї. Радуцький не захотів називати, яка саме фракція проти.

"Ви ж завтра на табло все побачите. Як казав Лобановський:"Результат на табло". Завтра побачимо", - зазначив нардеп.

Він розповів, що вчора на комітеті було розглянуто цю постанову.

"Ми трохи додали два пункти. Перше, надали Верховній Раді термін на технічну підготовку, щоб ви завтра не стояли в черзі і дві години не заходили до Верховної Ради. Тому що має бути технічна підготовка пунктів проходу до Верховної Ради, повинні бути пристрої, які будуть зчитувати QR-коди з "Дії". До речі, вчора Яна Зінкевич запропонувала, щоб діяли і паперові сертифікати. Для мене це несподівано, але каже, що вона особисто і багато ваших колег не хочуть користуватися "дією". Ми вчора внесли до постанови таку зміну. І, друге, - зобов'язали Апарат Верховної Ради, щоб з наступного пленарного тижня в Раді запрацював пункт вакцинації", - пояснив Радуцький і додав, що нові правила будуть введені з 15 листопада.

Голова комітету також зізнався, що у них немає інформації щодо кількості вакцинованих від коронавірусу народних депутатів, оскільки апарат Верховної Ради не надає дані посилаючись на те, що це особисті дані.

Радуцький додав, що сам він вакцинований.

Варто зазначити, що проект постанови не передбачає внесення змін до закону про статус народного депутата, відповідно до якого депутатам гарантований вільний доступ до будь-якої державної установи включаючи Верховну Раду. Відповідно не ясно чи будуть на практиці обмежувати не вакцинованих депутатів.