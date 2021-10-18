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18 октября 2021, 13:15 120

В Горловке фактически захватили в заложники сотрудников Мониторинговой миссии ОБСЕ – Гармаш

18 октября 2021, 13:15 120
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В ТКГ заявили, что сотрудников миссии ОБСЕ в Горловке фактически захватили в заложники

Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в Facebook, передает RegioNews.

В Горловке фактически захватили в заложники сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ), - написал Гармаш.

Он привел цитату из вчерашнего отчета миссии: "В 17:00 2 мужчин (30-39 лет) в гражданской одежде вошли в гостиницу и сообщили сотрудникам СММ о том, что им разрешается свободно передвигаться гостиницей и парковкой за ней, но им нельзя покидать помещение отеля, пока не будет освобожден член вооруженных формирований, которого, по сообщениям, задержали Вооруженные силы Украины в пределах участка разведения в районе Золотого 13 октября".

Гармаш также напомнил, что ОБСЕ - это 57 государств, и все решения в ней принимаются консенсусом.

То есть, свое согласие на направление СММ ОБСЕ на Донбасс и гарантии иммунитета ее членам давала и Россия. И тот факт, что членов миссии, де-факто, удерживают в заложниках боевики, финансируемые и управляемые Россией - это вызов кремлевской хунты всем остальным 56 странам-членам ОБСЕ, - отметил представитель украинской делегации в ТКГ.

Как сообщалось, 12 октября РФ сорвала работу гуманитарной подгруппы в ТКГ.

Ранее, в сентябре, Украина призвала Россию ускорить обмен пленными.

РФ ТКГ ОБСЕ боевики Заложники

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