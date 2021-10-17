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Окупанти на Донбасі тричі зірвали режим "тиші", у ЗСУ - без втрат
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17 жовтня 2021, 18:56 18

Окупанти на Донбасі тричі зірвали режим "тиші", у ЗСУ - без втрат

17 жовтня 2021, 18:56 18
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Фото з відкритих джерел
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У неділю, 17 жовтня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований в напрямку Луганського. Бойовики здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

У бік Талаківки окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Кримського проросійські найманці застосували станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети.

В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

"Наші захисники відкривали вогонь, чим змусили противника припинити вогневу активність. Українські підрозділи контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за минулу добу російські найманці на Донбасі 11 разів порушили режим "тиші".

ООС обстріл бойовики

 
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