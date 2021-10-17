Окупанти на Донбасі тричі зірвали режим "тиші", у ЗСУ - без втрат
У неділю, 17 жовтня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.
Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований в напрямку Луганського. Бойовики здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.
У бік Талаківки окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Неподалік Кримського проросійські найманці застосували станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети.
В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.
"Наші захисники відкривали вогонь, чим змусили противника припинити вогневу активність. Українські підрозділи контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що за минулу добу російські найманці на Донбасі 11 разів порушили режим "тиші".