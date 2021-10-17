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17 жовтня 2021, 11:16 176

В Луганській області затримали жінку, яку підозрюють у причетності до бойовиків

17 жовтня 2021, 11:16 176
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Фото: Рixabay
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Військові Національної гвардії зі складу Об’єднаних сил затримали на одному з блокпостів Луганщини жінку, яка підозрюється у причетності до незаконних збройних формувань

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення штабу ООС.

Затримали вказану особу у Станично-Луганському районі на КПП.

У штабі зазначили, що громадянку доставили до місцевого відділу поліції. Її підозрюють у вчиненні злочину передбаченого ст. 260 Кримінального кодексу України – "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

"При обов'язковій перевірці документів під час перетину блокпосту, гвардійці обмежили пересування 58-річної громадянки, жительки міста Луганськ. Перевірка за допомогою бази даних підтвердила, що особа підозрюється у причетності до незаконних збройних формувань".

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила бойовика танкового підрозділу "ДНР", який обстрілював позиції ООС.

ООС Нацгвардія бойовики Луганщина окупанти

 
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