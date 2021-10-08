Фракція "Слуга народу" збереться для обговорення кадрових питань 18 жовтня

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Народні депутати фракції “Слуга народу” зберуться на засідання 18 жовтня для обговорення кадрових ротацій в Кабінеті Міністрів України

Про це розповів народний депутат від "Слуги народу” Олексій Устенко, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Зберемося на обговорення кадрових питань. Будемо розглядати на звільнення частину міністрів, — розповів Устенко.

Засідання фракції пройде 18 жовтня. Як повідомив під час спілкування з журналістами в кулуарах Верховної Ради голова фракції Давид Арахамія, на ньому будуть присутні самі кандидати на посади міністрів. Він додав, що засідання пройде у КВЦ "Парковий”.

Щодо міністрів, дійсно, будемо визначатися на засіданні фракції 18 жовтня. Можливо, буде і президент, але ще невідомо. Будуть кандидати, — заявив він.

Як повідомлялося ще 10 вересня щодо ротацій у Кабміні, співбесіди на посади міністрів вже проводять.

Раніше у "слуг" заявляли, що розглядають відставку чотирьох міністрів.