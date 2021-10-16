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16 октября 2021, 14:58 155

Экс-замминистра энергетики Анатолий Корзун снова может занять свое кресло уже при новом министре

16 октября 2021, 14:58 155
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Фото из открытых источников
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Экс-замминистра энергетики Анатолий Корзун претендует на эту же должность уже при новом министре Германе Галущенко 

Декларация кандидата появилась на сайте НАПК 4 октября, передает RegioNews.

В декларация кандидат заявляет, что владеет 2 земельными участками, 2 домами и 2 квартирами.

С конца 90-х Корзун уже работал в Минэнерго, в последний раз был уволен с позиции заместителя в сентябре 2019 года.

Как сообщалось, нардеп от "Слуги народа" готова возглавить министерство обороны.

Также Зеленский вывел Разумкова из СНБО.

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