Экс-замминистра энергетики Анатолий Корзун снова может занять свое кресло уже при новом министре
Экс-замминистра энергетики Анатолий Корзун претендует на эту же должность уже при новом министре Германе Галущенко
Декларация кандидата появилась на сайте НАПК 4 октября, передает RegioNews.
В декларация кандидат заявляет, что владеет 2 земельными участками, 2 домами и 2 квартирами.
С конца 90-х Корзун уже работал в Минэнерго, в последний раз был уволен с позиции заместителя в сентябре 2019 года.
Как сообщалось, нардеп от "Слуги народа" готова возглавить министерство обороны.
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