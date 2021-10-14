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14 жовтня 2021, 13:41 12

Рада не планує розглядати кадрові питання в Кабміні на найближчому тижні - Стефанчук

14 жовтня 2021, 13:41 12
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом найближчого пленарного тижня, з 19 по 22 жовтня, Верховна Рада не планує займатися розглядом кадрових ротацій в Кабінеті міністрів України

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова голови парламенту Руслана Стефанчука.

Поки ці питання про перестановки в Кабміні до порядку денного не внесені, і думаю, що стояти не будуть, тому що для нас дуже важливі законопроєкти, про які ми говорили раніше. І після того, як ми їх приймемо, будуть прийматися й інші, можливо, і кадрові, рішення", - зазначив він.

Спікер також уточнив, що Рада може розглядати кадрові питання і без попереднього включення їх до порядку денного, але "станом на зараз у Верховній Раді немає жодного уявлення про кадрові питання".

Нагадаємо, що 8 жовтня Верховна Рада призначила Руслана Стефанчука спікером. цього ж дня парламентарі розпочали процедуру обрання першого віцеспікера. На цей пост був висунутий, зокрема Олександр Корнієнко. Верховна Рада обере першого віцеспікера 19 жовтня.

Кабмін кадри спікер Верховна Рада засідання

 
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