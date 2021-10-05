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05 жовтня 2021, 18:20 5

Данілов презентував систему "СОТА" для прогнозування і управління ситуацією з COVID-19

05 жовтня 2021, 18:20 5
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Фото з відкритих джерел
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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов презентував інформаційно-аналітичну систему "СОТА", призначену для прогнозування і управління ситуацією з поширенням COVID-19 в Україні і світі

Про це розповів Данілов в інтерв'ю журналістам в ситуаційному центрі в Офісі президента, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Система дозволяє дізнаватися, розуміти, прогнозувати і приймати ті чи інші управлінські рішення, пов'язані з COVID-19. Вона дозволяє чітко розуміти, що відбувається в розрізі кожної територіальної громади, кількість ліжко-місць, кількість хворих або тих, хто може найближчим часом потрапити до лікарні, - розповів Данілов.

За словами Данілова, система також відображає повну ситуацію з вакцинацією по територіальних одиницях, за віком і статтю вакцинованих, за видами і часом надходження вакцин.

Секретар РНБО зазначив, що система "СОТА" використовується вищим керівництвом країни для прийняття управлінських рішень, однак відкрита і для населення.

Всі дані в системі верифіковані. Інформація оновлюється в онлайн-режимі щоранку, - додав він.

Секретар РНБО також зазначив, що "СОТА" містить частину закритої інформації, проте вона стосується тільки військової складової.

Крім того, система веде моніторинг щодо розвитку ситуації з COVID-19 не тільки по Україні, але і по всіх країнах світу.

Довідково.

Система працює з Big Data, забезпечує зберігання, поєднання та аналіз даних з різних джерел задля підвищення достовірності, ефективного моніторингу стану національної безпеки по понад 20 напрямах, з метою ефективної координації діяльності державних органів.

Серед цих напрямів – соціальна, внутрішньо- та зовнішньополітична безпека, події у зоні проведення ООС, поширення захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 у світі та в Україні, просторова та функціональна трансформація, самоврядування у контексті децентралізації, місцеві бюджети та спроможність громад, надрокористування, економічна безпека, фінансові ринки, загрози на внутрішніх та зовнішніх ринках тощо.

Як повідомлялося, РНБО запустила портал з українськими санкційними списками.

Тим часом у Львові до лікарні утворилася черга зі "швидких" з COVID-хворими.

РНБО прогноз COVID-19 Олексій Данилов аналізи

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