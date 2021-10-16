СНБО просит Кабмин проверить руководство Минэкологии

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Во время заседания 15 октября Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) обратился в Кабинет министров. Правительство попросили проверить качество работы руководства одного из министерств

Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, передает RegioNews.

Речь идет о Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Вопросы его работы могут рассматривать уже на ближайшем заседании правительства.

Министерство недостаточно выполняет указы президента. СНБО обратился к премьер-министру с просьбой рассмотреть вопрос качества работы руководства министерства на ближайшем заседании правительстве, - сказал Данилов.

Как сообщалось, Зеленский вывел Разумкова из СНБО.

Также в конце прошлого года стало известно, что в Минэкологии хотят привязать экологические убытки в аннексированном Крыму к военным преступлениям.