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13 жовтня 2021, 16:04 2

У Міноборони спростували інформацію про нібито звільнення керівника розвідки Бурби

13 жовтня 2021, 16:04 2
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Фото з відкритих джерел
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У Міністерстві оборони України заперечують звільнення з військової служби ексначальника Головного управління розвідки генерал-полковника Василя Бурби

Про це йдеться на сайті Міноборони, передає RegioNews.

У медіа було поширено неправдиву інформацію про факт і обставини нібито звільнення з військової служби колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-полковника Василя Бурби. Міністерство оборони України офіційно повідомляє, що наказу на звільнення з військової служби генерал-полковника Василя Бурби не було, — йдеться в повідомленні.

Деякі ЗМІ повідомляли, що колишнього главу Головного розвідувального управління (ГУР) Міноборони Василя Бурбу нібито звільнили з військової служби шляхом надання свідчень слідчій комісії Верховної Ради, яка займається розслідуванням "справи вагнерівців".

Інформація в медіа є емоційного характеру, вона не відповідає дійсності та спрямована на підрив довіри до керівництва держави та Міністерства оборони України. Закликаємо громадян та засоби масової інформації не поширювати дезінформацію та не ставати засобом інформаційної зброї, яку політичні опоненти та держава-агресор намагаються використовувати для дестабілізації ситуації в Україні в своїх інтересах, — додали в Міноборони.

Як повідомлялося, 28 лютого ексначальника ГУР Бурбу виселили з дому і позбавили охорони. Ці події пов`язують із заявами Бурби про зрив захоплення "вагнерівців".

Також Зеленський зізнався, що особисто попередив Лукашенка про спецоперацію "вагнерівців".

Читайте також: Зізнання про "вагнерівців": хто виявився правий та що буде далі.

справа вагнерівців Василь Бурба розвідка Міноборони звільнення спростування

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