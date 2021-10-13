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13 октября 2021, 16:04 6

В Минобороны опровергли информацию о якобы увольнении руководителя разведки Бурбы

13 октября 2021, 16:04 6
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Фото из открытых источников
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В Министерстве обороны Украины отрицают увольнение с военной службы экс-начальника Главного управления разведки генерал-полковника Василия Бурбы

Об этом говорится на сайте Минобороны, передает RegioNews.

В СМИ было распространено ложную информацию о факте и обстоятельствах якобы увольнении с военной службы бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-полковника Василия Бурбы. Министерство обороны Украины официально сообщает, что приказа на увольнение с военной службы генерал-полковника Василия Бурбы не было, — говорится в сообщении.

Некоторые СМИ сообщали, что бывшего главу Главного разведывательного управления (ГУР) Минобороны Василия Бурбу якобы уволили с военной службы путем дачи показаний следственной комиссии Верховной Рады, которая занимается расследованием "дела вагнеровцев".

Информация в медиа - эмоционального характера, она не соответствует действительности и направлена на подрыв доверия к руководству государства и Министерства обороны Украины. Призываем граждан и средства массовой информации не распространять дезинформацию и не становиться средством информационного оружия, которое политические оппоненты и государство-агрессор пытаются использовать для дестабилизации ситуации в Украине в своих интересах, — добавили в Минобороны.

Как сообщалось, 28 февраля экс-начальника ГУР Бурбу выселили из дома и лишили охраны. Эти события связывают с заявлениями Бурбы о срыве захвата "вагнеровцев".

Также Зеленский признался, что лично предупредил Лукашенко о спецоперации "вагнеровцев".

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