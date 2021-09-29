Поліція порушила справу через реєстрацію на Херсонщині двійника кандидата в депутати

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На Херсонщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом реєстрації «двійника» кандидата у народні депутати під час виборчого процесу у 184-му окрузі(Херсонська область)

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook поліції Херсонської області.

"Працівники відділу захисту інтересів суспільства і держави Головного управління Національної поліції в Херсонській області отримали інформацію щодо можливого факту перешкоджання здійсненню виборчого права, а саме: балотуватися на рівних засадах одному із кандидатів у народні депутати до Верховної ради України", - зазначається у повідомленні.

Під час перевірки отриманої інформації поліцейські встановили, що 27 вересня до Центральної виборчої комісії звернувся житель Кіровоградської області з проханням зареєструвати його кандидатом у народні депутати по 184-му окрузі з аналогічним прізвищем та ім’ям вже зареєстрованого раніше кандидата. Виходячи з цього, у правоохоронців є підстави вважати, що кандидата з іншої області використовують зацікавлені особи як "двійника", щоб вплинути на остаточні результати голосування, інформують у поліції.

За даним фактом слідчими обласного главку поліції розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.157 Кримінального кодексу (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача). Досудове розслідування триває.

Раніше ЦВК зареєструвала "двійника" кандидата у депутати на окрузі №197 (Черкащина) Віталія Войцеховського.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія призначила на неділю, 31 жовтня, проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).

Рішення прийнято у зв’язку з тим, що раніше обрані в округах народні депутати були достроково позбавлені мандатів, оскільки народного депутата Ігоря Колихаєва (184-й округ) було обрано Херсонським міським головою на місцевих виборах 2020 року, а народного депутата Олександра Скічка (197-й округ) призначено головою Черкаської ОДА.