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12 жовтня 2021, 15:36 3

Біля Офісу Президента проходить акція родичів полонених та зниклих безвісти"Україно, ми є!"

12 жовтня 2021, 15:36 3
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Фото Укрінформ
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У Києві біля будівлі Офісу Президента проходить акція "Україно, ми є!", під час якої родичі полонених та зниклих безвісти вибудували живу "стіну надії", щоб нагадати владі про невиконані обіцянки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Участь у заході беруть близько 50 осіб.

Учасники акції вимагають від влади виконання закону 2505 (Про правовий статус осіб, зниклих безвісти), який було прийнято у 2018 році.

Як зазначають мітингувальники, комісія, яка має займатися зниклими безвісти, досі не працює. Також вони просять включити представників родин загиблих до комісії з питань зниклих безвісти та Тристоронньої контактної групи.

Зокрема активісти наполягають на створенні координаційної ради при Офісі Президента. Окрім цього, родичі військових вимагають створити єдиний реєстр зниклих безвісти та пошукові групи.

Окремо мітингувальники нагадали про те, що досі не створений закон про полонених.

Жива "стіна надії", яку формують родичі полонених та зниклих безвісти, стоятиме 72 години, або поки не будуть задоволені вимоги.

Окрім цього, під час акції проходитиме виставка-експозиція до Дня захисників та захисниць України "Матері забутих синів", урочисте відкриття якої закінчиться моновиставою від Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Шевченка "З вірою та надією у серці".

Наразі ситуація спокійна. Акція проходить з посиленою охороною поліції.

Як повідомлялося, зниклими безвісти на Донбасі вважають 258 осіб.

У вересні Україна закликала Росію прискорити обмін полоненими.

Також Зеленський передав Байдену список українських полонених в РФ та ОРДЛО.

Офіс президента полонені акції протесту зниклі безвісти

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