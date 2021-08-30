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30 серпня 2021, 13:14 164

Зниклими безвісти на Донбасі вважають 258 осіб - омбудсмен

30 серпня 2021, 13:14 164
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Фото з відкритих джерел
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За даними Уповноваженого Верховної Ради із прав людини, зниклими безвісти на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей вважаються 258 осіб, у тому числі 67 військовослужбовців та резервістів

Про це повідомляє на пресслужба МЗС, передає RegioNews.

Від початку російської окупації щонайменше 44 людей стали жертвами насильницьких зникнень на території Криму та Севастополя. Доля 15 з них досі залишається невідомою.

Їхні імена: Валерій Ващук, Іван Бондарець, Василь Черниш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зінедінов, Іслям Джеппаров, Джевдет Іслямов, Федір Костенко, Мухтар Арісланов, Арсен Алієв, Ервін Ібрагімов, Ескендер Ібраїмов, Ескендер Апселямов, Руслан Ганієв, Арлен Терехов.

Переважна більшість цих людей є проукраїнськими активістами, які відкрито виступали проти російської окупації, - наголосили в МЗС.

Як повідомлялося, Денісова заявляла, що в ОРДЛО проводять політику мілітаризації освіти дітей.

Також в Офісі омбудсмена повідомили, що оприлюднення списків боржників за комуналку незаконне.

Донбас окупація МЗС Омбудсмен зниклі безвісти

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